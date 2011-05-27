Görmez: Dostlara, canlara lokma yemeye geldim

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Zeytinburnu Kazlıçeşme’de bulunan Erikli Baba Kültür Derneği ve cemevini ziyarette bulundu. "Dostlara, canlara lokma yemeye geldim" diyen Görmez, cemevi demeyerek "kültür derneği" tabirini kullandı. Dernek Başkanı Metin Tarhan ile görüşerek hediye takdim etti.







Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyaretine ev sahipliği yapan Erikli Baba Kültür Derneği ve Cemevi, ibadetleri farklı olmasına rağmen Bektaşi ve Alevileri aynı mekanda buluşturuyor.