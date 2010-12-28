Görmez, Diyanet’te üç başkan yardımcısıyla yollarını ayırıyor

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Vekil imama yeni şans



Görmez, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Ekrem Keleş’i başkan yardımcılığına getirmek için harekete geçti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, yeni teşkilat yasası nedeniyle 3’e düşen başkan yardımcılıklarına Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Ekrem Keleş’i getirmek için düğmeye bastı. Görmez, halen başkan yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Emin Özavşar’ı da yerinde tutarken, eski Başkan Ali Bardakoğlu döneminin başkan yardımcıları Fikret Karaman, İzzet Er ve Şevki Aydın’la yollarını ayırmaya karar verdi.Görmez, genel müdür atamalarını da tamamladı. Washington Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne atandı. Paçacı, Washington’da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılması planlanan ABD’nin en büyük camisiyle ilgili izinlerin çıkartılmasında önemli rol oynamıştı. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın seçim bölgesi Manisa İl Müftüsü Osman Tıraşçı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kemal Uludağ getirildi.Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz ay yapılan ve “Vekil İmam-Hatip ve vekil Müezzin-Kayyım” olarak görev yapanların sözleşmeli personel olarak istihdamını amaçlayan sınavı, kazanamayanlar için yenileme kararı aldı. Sınava, 3149 vekil imam müracaat etmiş, 1099 vekil imam, sözlü ve yazılı sınavlar sonucu başarısız olmuştu. Ancak, özellikle Diyanet’te örgütlü memur sendikalarının Devlet Bakanı Faruk Çelik’e yaptığı görüşmeler sonucu “Çeşitli mazeretleri sebebiyle sınava katılamayanlar, sınava katılıp yerleşmeye hak kazanamayan adayların tekrar sınava çağrılması” kararı alındı. Sınav ilanı Diyanet’in resmi internet sitesinde yayınlandı.