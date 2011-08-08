-GÖRMEZ: AÇLIĞIN SEBEBİ AÇGÖZLÜLÜK ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Küresel ölçekte bütün insanlığın içine düştüğü açgözlülük öyle zannediyorum ki Afrika'daki açlığın birinci sebebidir'' dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TOBB Birlik Merkezi'nde ''Afrikadaki Açlık Felaketi İçin Yardım Çağrısı'' konulu bir basın toplantısı düzenledi. Dünyanın neresinde olursa olsun acıyı paylaşmanın, mazlumun, mağdurun yanında yer almanın Türk milletinin ortak karakteri olduğunu belirten Görmez, milletin bu karakteriyle iftihar ettiklerini söyledi. Afrika'da BM rakamlarıyla son 3 ay içerisinde 23 bin çocuğun açlıktan öldüğüne dikkati çeken Görmez, açlığa çare olmak, Türk milletinin bu yardımlarını bölgeye ulaştırmak için Başkanlık olarak kampanya düzenlediklerini anlattı. Yurt içi ve yurt dışındaki bütün camilerde başlatılan kampanya çerçevesinde de bütün illerden yardım toplandığını anımsatan Görmez, toplanan yardım miktarını akşam üzeri Başkanlığın web sayfasından kamuoyuna ilan edeceklerini bildirdi. Görmez, Afrika'ya yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşların gönderdiği SMS sayısının da 1 milyonu bulduğuna dikkati çekerek, gerek SMS'lerde, gerek banka hesaplarında gerekse camilerde toplanan paraları gün ve gün Türk milleti ile paylaşacaklarını kaydetti. Afrika'ya ilk yardım filosunun, ilk uçakların da Kızılay ve TİKA ile beraber Esenboğa'dan gönderildiğini hatırlatan Görmez, yarın aynı uçakların Ankara'ya döneceklerini ve şu anda Diyanet Vakfının depolarında bulunan acil yardımları ve ilaçları tekrar uçaklara yükleyeceklerini belirtti. -''AÇLIK SADECE KURAKLIKLA İZAH EDİLEMEZ'' Afrika'da, sürdürülebilir bir hayatın, yaşamın imkanının sağlanması gerektiğini vurgulayan Görmez, şöyle devam etti: ''Hiç kimse Afrika'daki açlığı sadece kuraklıkla izah edemez. Küresel ölçekte bütün insanlığın içine düştüğü açgözlülük öyle zannediyorum ki Afrika'daki açlığın birinci sebebidir. Yaklaşık 100 yıl, 1840'lardan 1960'lara kadar Somali topraklarını, 3 ülke ayrı ayrı dönemlerde sömürgeleştirmiş ve zaman zaman da zor durumda kaldıklarında ülkeyi sömürge olarak birbirine satmışlardır. Dolayısıyla son yüzyılda insanlık kendisine yeni bir hayat kurarken, yeni bir hayatı inşa ederken, 100 yıl bu toprakların sömürge altında yaşamasının, bu kuraklıkta, bu kıtlıkta bu açlıkta, hiç mi payı yok? Ayrıca bugün insanlığın merhamet kıtlığının, bu kıtlıkta payı yok mudur?'' -''BU SORUN İNSANLIK AİLESİNİN SORUNU'' Konunun ne sadece Doğu'nun ne Batı'nın, ne Müslümanlığın, ne de Hristiyanlığın sorunu olduğunu vurgulayan Görmez, ''Bu sorun bütün insanlık ailesinin sorunudur'' dedi. -SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDAKİ HASSASİYET- Aslında Tür milletinin gönderdiği yardımlar kadar, milletin bütün fertlerinde oluşan hassasiyeti Diyanet İşleri Başkanı olarak çok daha önemsediğini anlatan Görmez, ''Sosyal medya ortamlarında, gençlerin birbirleriyle yazışırken, (5601'e bir SMS gönderdin mi?) diye birbirlerine sormaları bile bu milletin geleceği hatta insanlığın geleceği açısından umut verici bir durumdur'' diye konuştu.