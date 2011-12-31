-Görme özürlü ailenin çadırında yangın VAN (A.A)- 30.12.2011 - Van'da görme özürlü 3 kişilik Kaya ailesinin kaldığı çadırda meydana gelen yangında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Beyüzümü Mahallesi 19. Sokak'ta oturan görme özürlü Cengiz ve Fatma Kaya çiftinin depremden sonra evlerinin bahçesinde kurduğu çadırda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın esnasında çadırda bulunan Kaya çifti ile görme özürlü anneleri Nuriye Kaya komşularının yardımıyla alevlerin arasından çıkarıldı. Alevlerin etkisiyle yaralanan Fatma Kaya ile dumandan etkilenen Cengiz Kaya ve annesi Nuriye Kaya olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Komşularının tüm çabalarına rağmen yangın söndürülemezken, itfaiye ekipleri gelene kadar çadır kül oldu. Yangın haberini alan Kızılay ekipleri mahalleye gelerek aileye yeni bir çadır kurdu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.