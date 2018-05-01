Görme engelli yüzücü Osmaniye'ye 4 madalyayla döndü

OSMANİYE, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Başkanlığı tarafından Samsun\'da düzenlenen Okul Sporları Bedensel ve Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası\'na katılan Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Ercan Temur, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

2017 - 2018 Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Görme Engelliler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası 27 - 29 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Atakum Olimpik Yüzme Havuzu\'nda gerçekleşen yarışmaya 11 okul takımından 100 sporcu katıldı. Görme Engelliler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası\'nda sporcularından Ercan Temur, 50 metre, 200 metre serbest ve 50 sırt üstü dalında Türkiye şampiyonu, 200 metre serbest stilde ise Türkiye ikincisi olarak 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Sporcu Temur, Haziran ayı içerisinde Almanya\'da yapılacak olan Görme Engelliler Avrupa Yüzme Şampiyonası\'nda Türkiye ve Osmaniye\'yi temsil edecek.

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