Görme engellilerin gözü olacak cihaz dağıtılmaya başlandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile geçen yıllarda başlatılan ve görme engellilerin gitmek istedikleri yere ulaşmalarını sağlayarak bağımsız hareket edebilmelerine destek olmak amacıyla yürütülen \'Gören Göz Projesi\' kapsamında Manisa\'da görme engellilere cihazlar dağıtılmaya başlandı.

Görme engellilerin bilgi çağının getirdiği yeniliklerden faydalanabilmeleri için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile başlatılan ve görme engellilerin gitmek istedikleri yere ulaşmalarını sağlayarak bağımsız hareket edebilmelerine destek olmak amacıyla yürütülen Gören Göz Projesi, bu yıl yeniden hayata geçirildi. Proje kapsamına bu yıl Manisa\'nın da dahil edildiğini, 7 Mayıs tarihi itibariyle cihazların görme engelli vatandaşlara dağıtılmaya başlandığını belirten Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, ilk olarak cihaz hakkında bilgi verdi. \'Gören Göz Projesi\' kapsamında dağıtılacak olan cihazın, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla tasarlandığını belirten Konan, \"Gören Göz, yazılımının yüklenmiş olduğu ve GPRS alıcısına gelen koordinat bilgilerinin sayısal harita yardımıyla işlenmesiyle görme engelliyi sesle veya tuşla gitmek istediği adrese doğru yönlendirecek olan bir akıllı telefon cihazıdır. Gören Göz cihazları sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırmak üzere tasarlandı\" konuştu.

Proje kapsamında Manisa\'ya 200 \'Gören Göz\' cihazı geldiğini dile getiren Konan, 7 Mayıs tarihinden bu zamana kadar 50 cihazı dağıttıklarını ve ücretsiz olarak dağıtılan cihazdan yararlanmak isteyen görme engelli vatandaşların İl Müdürlüğü\'ne başvurması gerektiğini kaydetti.

Bu ay sonuna kadar gönderilen 200 cihazı görme engellilere dağıtmayı hedeflediklerini dile getiren Konan, talebin çok olması dahilinde bakanlıktan 200 daha cihaz talep edebileceklerini söyledi. Konan ayrıca, cihazı alan görme engellilere kullanma konusunda da kurum personeli tarafından eğitim verildiğini söyledi.



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