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Görme engellilere alışverişte kolaylık sağlayacak proje

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar İlçesi'ndeki Altı Eylül Ortaokulu öğrencilerinin 'Alışverişin Gözü Kör Olmasın' projesi kapsamında geliştirdikleri android yazılım sayesinde, görme engelliler, alışverişlerinde etiketini okutarak, ürünün

08 Ekim 2017 13:27

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'ndeki Altı Eylül Ortaokulu öğrencilerinin \'Alışverişin Gözü Kör Olmasın\' projesi kapsamında geliştirdikleri android yazılım sayesinde, görme engelliler, alışverişlerinde etiketini okutarak, ürünün rengi, fiyatı, ağırlığı, cinsi konusunda sesli olarak bilgi alabilecek.
Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi\'nde Kodla(Ma)nisa projesi çerçevesinde yazılım üzerinde çalışmalar yapan Altı Eylül Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Şule Bilgiç (13) ile Berke Aydın (13) görme engellilerin alışverişteki sorunlarına çözüm bulacak proje geliştirdi. 6 ay süren çalışma sonrasında iki öğrenci Bilim ve Sanat Merkezi\'nde görevli Fen Bilgisi öğretmenleri Mustafa Ayhan ve Feyzi Candan önderliğinde \'Alışverişin Gözü Kör Olmasın\' projesini ortaya çıkardı. Öğrencilerden Berke Aydın görme engelliler için cep telefonlarına uygun yazılım geliştirirken, Şule Bilgiç ise görme engellilerin cep telefonlarında kullanabileceği plastik kılıf tasarladı.
YAZILIM CEP TELEFONUNA YÜKLENEBİLİR
Projenin görme engelliler için olduğunu ifade eden Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi\'nde görevli Fen Bilgisi öğretmeni Mustafa Ayhan, android yazılım sayesinde görme engellilerin, alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda ürünün fiyatı, gramı, rengi, markası, ağırlığı ve cinsi hakkında sesli olarak bilgi alabileceğini dile getirdi. Ayhan, \"Alışveriş merkezleri, mağazalar ve marketler ürünlerini bu uygulamaya tek tek yüklüyor. Daha sonra görme engelli vatandaşımız markete veya mağazaya geldiğinde reyondaki ürünün barkodunu okutarak ürünün cinsi, rengi, gramı, fiyatı, markası hakkında sesli olarak bilgi alabiliyor. Geliştirdiğimiz telefon kılıfı ise reyondaki ürünü barkodunun belli bir mesafeden okutularak daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor. Kılıfın arkasındaki bir aparat ile ürünün barkodu 7.5 santimlik mesafeden okunmasını sağlıyor. Böylece görme engelli vatandaşımız ürün hakkında istediği bilgiye sahip oluyor\" diye konuştu.
\'PROJEMİZİ NOTERDEN TASTİKLETECEĞİZ\'
Görme engellilerin alışverişinde kolaylık sağlayacak projeyi önümüzdeki günlerde noterden tastikleteceklerini ifade eden Fen Bilimleri öğretmeni Mustafa Ayhan, \"Geliştirdiğimiz android yazılımın ve cep telefonu kılıfının sadece bizim geliştirdiğimizi göstermek ve başkaları tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla önümüzdeki günlerde çalışmamızı noter tarafından tastikleteceğiz. Öğrencilerimiz tarafından geliştirilen bu yazılıma şimdi destek bekliyoruz. Eğer bu uygulama desteklenirse isteyen her görme engelli bu uygulamayı indirebilecek. Ayrıca mağazalar, marketler ve alışveriş merkezleri de bu uygulamayı temin ederek, görme engellilere alışverişte kolaylık sağlamış olacak\" diye konuştu.

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