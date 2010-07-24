-GÖRME ENGELLİLER TÜRKİYE YÜZME ŞAMPİYONASI BAŞLADI KIRIKKALE (A.A) - 24.07.2010 - Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası Kırıkkale'de başladı. Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonaya 27 kulüpten 50 sporcu katılıyor. Şampiyonanın açılışında konuşan Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Erol Erdim, 2010 yılının kendileri için başarılı geçtiğini belirterek, gerek yurt genelinde gerekse yurt dışında yapılan şampiyonlarda sporcuların madalyalar kazandıklarını anlattı. Şampiyonada bugün 50 metre serbest ve sırtüstü müsabakaları yapıldı. Müsabakalarda 14 yaş üstünde Altı Nokta Spor Kulübünden Pınar Çolak, 8-14 yaş arasında Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Helin İdil Özdemir, 14-19 yaş arasında Golbol Spor Kulübü'nden Zeynep Cesur birinciliği elde etti. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi. Malatya Görme Engelliler Spor Kulübünün 8 yaşındaki sporcusu Helin İdil Özdemir, yüzmeye 4 ay önce başladığını ve ilk yarışmasında birinci olduğunu söyledi. Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedeflediğini dile getiren doğuştan görme engelli Özdemir, ''Yüzmeyi çok seviyorum. İleride ülkem için büyük başarılar elde etmek istiyorum'' dedi. Şampiyonaya Malatya, Kocaeli, Bingöl, Adıyaman, İstanbul, Antalya, Manisa, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Sivas, Amasya ve Bursa'dan kulüpler katıldı.