Görme engelliler tek başına oy kullanabilecek

Referandumda tek başına oy kullanmak isteyen görme engelli seçmenler, oy pusulasına göre hazırlanan bir şablon aracılığıyla tek başına oy kullanabilecek.

Nergis Demirkaya'nın Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, Engelsiz Erişim Derneği, görme engelli seçmenlerin tek başına oy kullanması için Yüksek Seçim Kurulu’na bir dilekçe ile başvuru yaptı.

Dernek Başkanı Engin Yılmaz imzasıyla verilen dilekçede, “16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek referandumda isteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri maksadıyla, referandumda kullanılacak oy pusulası ebatlarında bir şablon hazırladık. Oy pusulası bu şablonun içine konulduğu zaman sol taraftaki boşluk evet, sağ taraftaki boşluk hayır tercihinin kullanımına uygun olacaktır. Kurulunuz buna izin verirse söz konusu şablonu dileyen görme engelliler için çoğaltıp onlara ücretsiz göndermeyi planlıyoruz” denildi.

Yüksek Seçim Kurulu’na gönderilen dilekçenin ekinde hazırlanan şablon ve bu şablonla nasıl oy kullanılacağını gösteren bir video yer aldı.

Başvuru, Yüksek Seçim Kurulu’nun 30 Mart 2017 tarihli toplantısında ele alındı. YSK, “Seçmenin kendi getirdiği oy pusulası şablonunu kullanmasında yasal sakınca yoktur” kararı verdi. Söz konusu şablonu kullanacaklara ayrıca bir izin verilmesine de gerek görmeyen YSK, bu kararı resmi internet sitesinde de duyuracak.