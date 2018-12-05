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Spor

Görme engelliler satranç turnuvasında yarıştı

KAYSERİ,(DHA) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Görme Engelliler Kulübü tarafından, satranç turnuvası düzenlendi

05 Aralık 2018 13:51

KAYSERİ,(DHA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Görme Engelliler Kulübü tarafından, satranç turnuvası düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Görme Engelliler Kulübü tarafından \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi. Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen turnuvaya, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ve Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile çok sayıda sporsever katıldı. Turnuvada, Kayseri ve çevre illerden 47 görme engelli sporcu yarıştı.

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