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Görme engelliler kazandı: Trenle seyahat yasağı kaldırıldı

21 Temmuz 2020 08:20

Görme engelli vatandaşların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Koronavirüs önlemleri gerekçesiyle trenle şehirlerarası seyahat etme hakkını askıya alan uygulama kaldırıldı. 

Uygulamanın kaldırıldığını CHP Milletvekili Utku Çakırözer, "TCDD’nin milyonlarca engellimizin ücretsiz ulaşım hakkına getirdiği kanunsuz kısıtlama engelli yurttaşlarımız ve örgütlerinin örnek mücadelesi sonucu kaldırıldı. Dayanışma tüm engelleri aşar" diyerek duyurdu.

Türkiye Körler Federasyonu, geçtiğimiz hafta Ankara Tren Garı önünde eylem yaparak, Koronavirüs önlemleri gerekçesiyle alınan bu yasağın, yasalar aykırı olduğu ve derhal kaldırılması gerektiğini vurgulaşmıştı. (ANKA)

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