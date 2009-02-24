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Spor

Görme engelliler için canlı anlatım

24 Şubat 2009 02:00

Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Anderlecht, stada gelen görme engelli taraftarların, maç ve tribün atmosferini yaşayabilmesine olanak sağlayacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Anderlecht Kulübü ile Hollanda'dan tercüme bürosu E-Languages ve organizasyon şirketi Vzw Intro Events, görme engelli taraftarların, maçı "görüyor" gibi takip edip, tribün atmosferini yaşayabilmelerine imkan verecek bir sistem üzerinde anlaştı.

Yedek kulübesinin arkasında, görme engelliler için oluşturulacak alanda, özel bir frekans üzerinden yapılacak canlı anlatım, eski spor spikerleri tarafından gerçekleştirilecek. Görme engelli taraftarlar da birer kulaklık takarak, topun nerede olduğu, pası kimin, hangi ayağıyla verdiği, yan hakemin bayrak kaldırdığı gibi birçok bilgiye ulaşabilecek.

Bu sistem sayesinde, tribünlerde olup bitenlerden de haberdar edilecek olan bu taraftarlar, "Meksika Dalgası başladı, oturduğun yere yaklaştı, sıra sende, ayağa kalk" gibi komutlar da alacak. Bu sistem, görme engelli taraftarların, özelikle tribünlerdeki kavgalarda kendilerini koruyabilmeleri açısından da önem taşıyor.

Vzw Intro Events Proje Müdürü Maarten Luyts, Belçika'da ilk kez gelecek ay 20 görme engelli taraftar üzerinde denenecek olan söz konusu sistemin, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında başarıyla uygulandığını, taleplerin giderek arttığını söyledi.

Bu konu, Belçika Hükümeti'nin de gündeminde yer alıyor.

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