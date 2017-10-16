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Görme engelliler için akıllı baston

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, protokol üyelerinin de aralarında yer aldığı bir grup, görme engellilerin karşılaştığı zorlukları anlayabilmek için gözlerini bağlayıp, 500 metre yürüdü

16 Ekim 2017 18:28

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, protokol üyelerinin de aralarında yer aldığı bir grup, görme engellilerin karşılaştığı zorlukları anlayabilmek için gözlerini bağlayıp, 500 metre yürüdü. Etkinlikte, bir firmanın sosyal sorumluluk projesi kapsamında prototipini geliştirdiği, 1 ila 1.5 metre önce titreşimle engelleri haber veren akıllı baston da tanıtıldı.
Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü için Altınokta Körler Derneği, Manisa\'da bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan görme engellilere protokol üyeleri de eşlik etti. Açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, halkın daha duyarlı olmasını istedi. Pehlivan, \"Yollarda, kaldırımlarda engelsiz bir şekilde yürüyebilmemiz için bıraktıkları en küçük bir engel bizim hayatımızın ilerlemesine engel oluyor. Gereksiz eşyaları yol kenarlarına, araçları engelli rampalarına park etmesinler. Biz de bağımsız olarak sokaklarda dolaşabilelim\" dedi.
GÖZLERİNİ BAĞLAYIP, YÜRÜDÜLER
Açıklamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya ve daire müdürlerinin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, gözlerini bağlayıp görme engellilerle birlikte yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında yol kenarlarına bırakılan reklam tabelalarına çarpma tehlikesi geçiren gruptakiler, görme engellilerin uyarılarıyla düşmekten kurtuldu.
AKILLI BASTON TANITILDI
Etkinliğe katılan bir firmanın Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahingöz, Boğaziçi Üniversitesi\'nden bir öğrencinin tasarladığı akıllı bastonun prototipini tanıttı. Görme engelliler için akıllı bastonun üretim çalışmalarına başlandığını kaydeden Şahingöz, \"Dünyada ilk sosyal sorumluluk projesi kapsamında akıllı baston prototipi yapıldı. Şu an geliştirilmesi devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin geliştirdiği bir şey. Biz de prototipini getirdik. Görme engellilerin yaşadıklarını hissetmek için birlikte yürüdük. Bastonu da ilk defa denemiş olduk. Bu baston ile mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. 1 metre, 1.5 metre diye ayarladığınızda bel ve üst bölgesindeki engelleri titreşimle size iletiyor. Titreştiği zaman daha dikkatli olabiliyorsunuz ya da engelin olmadığı yöne doğru yönlenebiliyorsunuz. Bununla telefonları cevaplayabiliyorsunuz\" diye konuştu.
Yürürken çok zorlandığını kaydeden Şahingöz, \"Sürekli kafama bir şey çarpacak mı endişesiyle yürüdüm. Yol üstünde çeşitli engeller var, toplum olarak daha dikkatli olmalıyız. Bunlar onların her gün yaşadığı zorluklar. Toplum olarak daha bilinçli olmalıyız\" dedi.
Akıllı beyaz bastonla yürüyüş yapan Altınokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, akıllı bastonun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Pehlivan, \"1.5 metre önü ve yukarıyı sensörler vasıtası ile kontrol ederek uyarıda bulunuyor. Bu baston sayesinde yoldaki çukurlardan, engellerden daha önceden haberimiz olacak\" diye konuştu.

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