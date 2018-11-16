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Spor

Görme Engelliler Halter Milli Takımı'ndan 18 madalya

İSTANBUL / DHA Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda dün 8 madalya kazanan milli sporcular, bugün ise 10 madalya daha elde etti

16 Kasım 2018 20:57

İSTANBUL / DHA

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası\'nda dün 8 madalya kazanan milli sporcular, bugün ise 10 madalya daha elde etti.
Mısır\'ın El-Uksur şehrinde devam eden Görme Engelliler Kadın ve Erkek Dünya Halter Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 4\'ü kadın olmak üzere toplamda 10 sporcu temsil ediyor. Dün kadınlarda alınan başarılı sonuçların ardından bugün podyuma çıkan erkek sporcular da başarılı sonuçlar elde etti. 
56 Kg\'da Serhat Us, powerlifting ve benchpress kategorisinde 2\'nci, 75 Kg\'da Ömer Galip Kesim powerlifting kategorisinde 2\'nci, benchpress kategorisinde 3\'üncü, master klasmanında ise 1\'inci, 110 Kg\'da Dursun Hayran benchpress kategorisinde 3\'üncü, 125 Kg\'da Erkan Öztürk powerlifting ve benchpress kategorisinde 2\'nci, 125+ Kg\'da Burak Aydın ise powerlifting de ve benchpress kategorisinde 2\'nciliği elde ederek Türk bayrağını dalgalandırdılar.
Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası\'nda Türkiye Erkek ve Kadın Milli Takımları 2 altın, 12 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandılar.

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