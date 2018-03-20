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Spor

Görme Engelliler Goalball Kadınlar A-Milli Takımı Tokat'ta kampa girdi

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı 28 Mart'ta İsviçre'de yapılacak olan Euroleague 1 Avrupa Şampiyonası öncesi Tokat'ta kampa girdi

20 Mart 2018 14:48

Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı 28 Mart\'ta İsviçre\'de yapılacak olan Euroleague 1 Avrupa Şampiyonası öncesi Tokat\'ta kampa girdi. Tokat Gençlik Merkezi Spor salonunda ilk antrenmanına çıkan Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı Afrin\'deki askerlere destek amaçlı pankart açtı.
İsviçre\'de yapılacak olan Euroleague 1 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçlarına hazırlık için Tokat\'a gelen Kadınlar A Milli takımı ilk antrenmanını Tokat Gençlik Merkezi Spor salonunda gerçekleştirdi. Milli takıma destek olmak için kente gelen Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan antrenman öncesi oyuncular ile birlikte Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan askerler için, \"Mehmetçiklerimize; sizler Çanakkale\'de destan yazan kahramanlarımızın torunlarısınız. Gönül gözümüz ile yanınızdayız. Görmesek de zaferlerinizi hissediyoruz\" yazılı pankart açtı.
Kampla ilgili açıklamada bulunan Başkan Sayyıdan, \"Kadın Goalball A Milli Takımımız Tokat\'ta kamp yapıyor. Haziran ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası öncesi ilk hazırlık kampımız. Dünya şampiyonasından önce milli takımımız 28 Mart\'ta İsveç\'te özel bir turnuvaya katılacak. Dünya şampiyonası öncesi yapılacak olan ilk ciddi turnuva. Geçen yıl Avrupa 2\'nci olan Kadın Goalball Milli Takımımızın bu yılda Dünya Şampiyonasında ülkemizi en iyi şeklide temsil ederek madalya alacağını düşünüyoruz\" dedi.
Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise Bayan Goalball Milli Takımını Tokat\'ta ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, İsveç\'te yapılacak olan turnuvada millilere başarılar diledi.\'\'

Görüntü Dökümü:
-Kamptan görüntüler
-Milli takım antrenmanından görüntüler
-Federasyon Başkanının açıklaması
-Gençlik Spor İ Müdürü Çağlar\'ın açıklaması

FOTOĞRAFLI

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