-GÖRME ENGELLİ SPORCUDAN DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KOCAELİ (A.A) - 03.12.2010 - Kocaeli'de çobanlık yaparken bir yakının tavsiyesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da judoya başlayan görme engelli Serdar Aydın, bu sene düzenlenen müsabakalarda Türkiye şampiyonu ve dünya üçüncüsü oldu. Kartepe ilçesi Maşukiye köyünde yaşayan albino hastası ve yüzde 70 görme engelli 23 yaşındaki Aydın, 2006 yılına kadar okul çıkışlarında dedesi Ekrem Aydın'ın hayvanlarını otlattı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da judoya başlayan Aydın, kısa sürede büyük başarılar elde ederek dikkat çekti. 2008 yılında yapılan Engellilerarası Türkiye Judo Şampiyonasında 2. olan Aydın, 2009 yılında ise yeniden Türkiye şampiyonu oldu ve daha sonra Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Bu sene de Türkiye şampiyonu olan Aydın, mart ayında Antalya'da yapılan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ederek bronz madalya elde etti. Aydın, halen köyde yaşadığını, 2006 yılına kadar okul çıkışlarında ve yaz tatillerinde dedesinin hayvanlarını otlattığını söyledi. Arkadaşının tavsiyesi üzerine judoya başladığını ve çok çalışarak kısa sürede güzel başarılar elde ettiğini kaydeden Aydın, en büyük başarısının ise dünya üçüncülüğü olduğunu kaydetti. Milli formayı taşımanın kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Aydın, ''Üçüncülük maçına çıkmadan önce bacaklarım titriyordu. Çok heyecanlandım. Ama kendimi toplayarak maçı kazandım'' dedi. Büyükşehir Kağıtspor Judo Antrenörü Gültekin Sevinç ise kısa zamanda birçok Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat derecesi elde ettiklerini kaydetti. Sevinç, Londra'da yapılacak olimpiyatlarda amaçlarının iki olimpiyat şampiyonluğu kazanmak olduğu belirterek, bu doğrultuda 3 görme, 3 işitme engelli sporcu ile madalya arayacaklarını sözlerine ekledi.