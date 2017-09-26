Görme engelli kardeşlere Vali ve eşinden sürpriz ziyaret

ARDANUÇ (Artvin), (DHA) - ARTVİN Valisi Ömer Doğanay ve eşi Esma Doğanay, Ardanuç İlçesi\'nde yaşayan görme engelli Süheyla ve Kemal Köse kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Vali eşi Esma Doğanay Köse, kardeşlere ev işinde yardım etti, ahıra girerek inek sağdı. Köse kardeşler sürpriz ziyaretle çok mutlu olduklarını söyledi.

Vali Doğanay beraberindeki eşi Esma Doğanay ile birlikte Ardanuç’un Bereket Köyü\'nde yaşayan, anneleri 20 yıl önce babaları ise 3 ay önce vefat eden ikisi de görme engelli Süheyla ve Kemal kardeşlerin evine sürpriz ziyarette bulundu. Bölgede incelemelerde bulunduğu sırada seyir halindeki makam aracını durduran Vali Doğanay Köse kardeşlerle bir araya geldi, bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Süheyla, Kemal Köse ise sürpriz ziyaret için Vali Doğanay ve eşine teşekkür etti.

‘KAPILARIMIZ SONUNA KADAR AÇIK’

Vali Doğanay her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, “Görme engelli kardeşlerimizi hayata tutunmalarından dolayı tebrik ediyorum. Yakın zamanda babalarını kaybettiler. Latif amcamıza Allah rahmet, kederli ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Latif amcamız görme engelli çocuklarını çok iyi yetiştirip onları hayata sımsıkı bağlamış. Bizlerde devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Devletinizin kapıları kendilerine sonuna kadar açıktır” dedi.

VALİ EŞİ AHIRDA İNEK SAĞDI

Ziyarette Vali Doğanay’ın eşi Esma Doğanay da geçimlerinin büyük bir bölümünü hayvancılıkla sağlayan Köse ailesine ahırda yardım etti. Vali eşi Esma Doğanay bir süre ev işlerinde yardım ettiği Köse kardeşlere ait ahırda inek sağması ise dikkat çekti.



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