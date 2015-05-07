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Dünya

Görme engelli hamile kadına, üç boyutlu yazıcıdan ultrason görüntüsü

Görme engelli, Brezilyalı Tatiana Guerra, 20 haftalık hamileliğinde bebeğinin üç boyutlu ultrason görüntülerine 'dokundu'

07 Mayıs 2015 15:58

Brezilya’da 30 yaşındaki görme engelli ve hamile Tatiana Guerra adlı kadına ultrasona girdiğinde büyük bir sürpriz yapıldı. Doktorlar, görme duyusunu 17 yaşında kaybeden kadının ultrason sonucunu üç boyutlu yazıcıdan çıkardı ve kadının bebeğinin hatlarını hissetmesi sağlandı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 20 haftalık hamile kadın, bebeğinin hatlarını hissettiğinde duygusal anlar yaşandı. Bebeğinin ultrason görüntüsünün 3 boyutlu çıktısını almadan önce, çocuğunun “patates gibi burnu ve küçük bir ağzı” olduğunu düşündüğünü söyleyen Guerra’ya, doktor “Eğer dokunabilseydin, onun neye benzediğini öğrenebilir miydin?” sorusunu sordu. Kadının “Evet” yanıtını vermesi üzerine doktor, kadına üç boyutlu çıktıyı verdi.

Mutluluk gözyaşları döken Guerra, “Oğlum Murilo’yla doğmadan önce tanıştığım için çok mutluyum” dedi.

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