Görme engelli din öğretmeni, bilgisayar ve müzik dersi de veriyor

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu\'nda görev yapan 11 öğretmenden biri olan doğuştan görme engelli Murat Çopur (52), özel günlerde çocuklarla birlikte program hazırlıyor.

Türkiye\'deki 18 görme engelli okulundan biri olan Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu\'na 1993 yılında öğretmen olarak atanan ve 24 yıldır öğretmenlik yapan görme engelli Murat Çopur, okulun tek görme engelli öğretmeni. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yanı sıra bilgisayar ve müzik derslerine de giren Murat Çopur, öğrenciler tarafından çok seviliyor. Evli ve 2 kız çocuk babası olan Murat Çopur; ilkokulu İzmir, ortaokul ve liseyi ise Ankara\'da okuduktan sonra Marmara Üniversitesi\'nden mezun olup, öğretmen oldu. İlk ve ortaokul yıllarında müziğe olan tutkusu nedeniyle derslerinde oldukça başarılı bir dönem geçiren Murat Çopur, kendi kendine öğrendiği akordiyon, piyano, bağlama ve flüt gibi müzik aletlerini çaldığını ve bunları öğrencilerine öğretmeye çalıştığını söyledi. Özel günlerde okulda programlar hazırladıklarını belirten Çopur, \"1993 yılından bu yana aynı okulda 25 yılı dolduracağım. Burada Din Kültürü dersleri ile gelişim ve müzik derslerine giriyorum. Müzik bilgimi ilkokul ve ortaokulda kazanmıştım. O zaman bana bu kadar yararı olacağını düşünmemiştim. Şimdi müzik derslerine de giriyorum, bazen de okulda müzik etkinlikleri hazırlıyorum. Derslerde çocukların önüne ders kitabı ya da müzik aleti verip bir kenara çekilmiyorum. Onlarla birlikte derse katılıyorum\" dedi.

Okul Müdürü Ali Demirdağ, Murat Çopur\'un, on parmağında, on marifet olduğunu ifade ederek, \"Okulda özel eğitim almış öğretmenlerimiz dışında görme engelli olan tek öğretmenimiz Murat Çopur. Kültürlü bir öğretmenimizdir. Din dersleri dışında öğretmenimiz olmadığında müzik derslerini de ona veriyoruz. Çok başarılı bir eğitimcidir. Okul etkinliklerimize öğrencilerimizi o hazırlıyor. Gelişim derslerimizi de kendisine veriyoruz. Bilgisayar konusunda öğrencilerimizi çok iyi yetiştiriyor\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI