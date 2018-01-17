Görme engelli çifte dernek destekli düğün

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yaşayan görme engelli Emine Demirel (33), göz muayenesi sırasında hastanede tanıştığı Antalya\'da yaşayan Ümit Özbek (32) ile evlendi. Çiftin düğünü kentteki bazı derneklerin desteği ile gerçekleştirildi.

Adana\'dan 2014 yılında Sivas\'a gelen Emine Demirel, aynı sene Sivas Belediyesi\'nin düzenlediği E-KPSS kursunun ardından girdiği sınavla Sivas Halk Eğitim Merkezi\'ne memur olarak atandı. 2015 yılında göz muayenesi için gittiği Ankara\'da kendisi gibi görme engelli Ümit Özbek ile tanıştı. 1 yıl boyunca görüşen görme engelliler evlenmeye karar verdi. 4 ay önce Antalya’da resmi nikah yapan çift için Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi ve Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Engelliler Komisyonu tarafından Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği\'nde kına gecesi ve düğün yapıldı. Düğünde birlikte dans eden çift, çiftetelli oynadı. Çifti engelli dernek başkanları da yalnız bırakmadı. Kına yakan görme engelli çift, düğün pastası kesti.

Doktor ihmali sonucunda yüzde 50 görme engelli olan Ümit Özbek, Antalya’da masaj terapisti olarak çalıştığını ifade ederek, \"Bizim tanışmamız Ankara\'da göz muayenesinde gerçekleşti. Evlilik kararını 4 ay önce aldık. Antalya’da nikahımızı kıydık ve burada bir düğün, Antalya\'da da bir düğün gerçekleştirmeyi düşündük. Burada benim için sürpriz oldu. Bizim için tertiplenen düğün merasimine çok çok teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimizden Allah razı olsun. Eşim halk eğitimde olduğu için meslek icabı Sivas\'ta bulunuyor. Öncesinde İstanbul\'da ikamet ediyordu. Esas memleketi Hatay. Ortak noktamız Ankara oldu. Sivas bizim kavuşma noktamız oldu. Allah tamamına erdirdi diyelim. Bundan sonra yaşantımıza beraber devam edeceğiz. Ben mesleğimi devam ettirmeye çalışacağım\" dedi.

Doğuştan görme engelli Emine Demirel ise zorlu bir süreç sonunda evlendiklerini ifade ederek \"Fakat hepsinin birer birer aştığımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu süreçte en çok engelli arkadaşlarımızdan destek aldık. Onların sayesinde bu mutluluğu yaşıyoruz. En başta da görme engelli eğitmenimiz Selman Devecioğlu\'na teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'ENGELLİLERE, ENGEL OLMASINLAR\'

Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçkil, engellilere her alanda destek vermeye çalıştıklarını ifade ederek şöyle dedi:

\"Biz onları boynu bükük garip bir şekilde bırakmayalım, kısmet olursa bu etkinliği de beraber yapalım istedik. Biz sadece engellilere yardım etmiyoruz. Düğününde, ihtiyacında hangi sıkıntısı varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Engellilere destek olunda yapmayacakları, başaramayacakları iş yok. Çifte mutluluklar diliyorum. İnşallah mutlu olurlar. Gidecekleri yerde daha güzel hayat yaşamaları, Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum.\"

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu ise şöyle konuştu:

\"Emine, Ümit beyle tanıştığında bizim iş arkadaşımızdı. E-KPSS sınavına hazırlanırken ilk Sivas\'a geldiğinde benim öğrencimdi. Memur oldu, sınavları kazandı. Halk Eğitim Merkezi\'nde çalışmaya başladı ve Ümit\'le konuşarak evlenmeye karar verdiler. Antalya\'ya tayin istediler. Biz de kız tarafı olarak mini bir düğün yapalım istedik ve bunu organize ettik.\"

Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı ve Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, görme engelli çift için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek mutluluklar diledi.



FOTOĞRAFLI