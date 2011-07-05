-GÖRME ENGELLİ ATLETLERDEN BİR İLK ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Görme engelli 3 atlet, tarihinde ilk kez 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'na katılabilmek için vize almayı başardı. Türk atletler, antrenörlüğünü İsmail Karagöz ve Serdal Kadıoğlu'nun yaptığı 5. Uluslararası Atletizm Tunus müsabakalarında Suat Öner, Semih Deniz ve Nesim Öner, Londra oyunları için A barajını aşarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Atletler, Görme Engelliler Spor Federasyonunda oyunlara takım halinde katılma hakkı elde eden Erkekler Golbol Takımı'ndan sonra atletlerde bir ilki başarmış oldular.