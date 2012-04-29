T24 LogoT24 Logo
Dünya

Görme engelli aktivistin film gibi kaçışı kriz çıkardı

Çin’de tutulduğu ev hapsinden kaçan insan hakları savunucusu Çen Guangçeng’in Pekin’deki ABD büyükelçiliğine sığınması iki ülke arasında diplomatik krize neden olabilir

29 Nisan 2012 08:58

Çin’de tutulduğu ev hapsinden filmleri aratmayacak şekilde kaçan insan hakları savunucusu Çen Guangçeng’in Pekin’deki ABD büyükelçiliğine sığınması iki ülke arasında diplomatik krize neden olabilir.

Milliyet'in haberine göre, 2006’da trafik akışını engellediği gerekçesiyle dört yıl hapis yattıktan sonra 2010’da ev hapsine alınan Çen, önceki gün 50 kadar korumayı atlatarak evin çevresindeki yüksek duvarı aşmayı başardı. Daha sonra başkent Pekin’e gidebilmek için 900 kilometre yolu katetti.

ABD merkezli ChinaAid adlı insan hakları örgütü Çen’in Amerikan büyükelçiliğinde olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Pekin ziyaretine dört gün kala gerçekleşen olay sonrasında gözler iki ülkeye çevrildi.

Siyaset bilimciler ABD’nin Çen’i geri vermesinin “ifade özgürlüğü” söylemlerini zarara uğratacağını, vermemesinin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden olacağını söylüyorlar.

ETİKETLER

ABDçinfilm2010PekinolabilirDışişleriİnsan Haklarıifade özgürlüğüHillary Clinton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24