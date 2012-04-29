Görme engelli aktivistin film gibi kaçışı kriz çıkardı

Çin’de tutulduğu ev hapsinden filmleri aratmayacak şekilde kaçan insan hakları savunucusu Çen Guangçeng’in Pekin’deki ABD büyükelçiliğine sığınması iki ülke arasında diplomatik krize neden olabilir.

Milliyet'in haberine göre, 2006’da trafik akışını engellediği gerekçesiyle dört yıl hapis yattıktan sonra 2010’da ev hapsine alınan Çen, önceki gün 50 kadar korumayı atlatarak evin çevresindeki yüksek duvarı aşmayı başardı. Daha sonra başkent Pekin’e gidebilmek için 900 kilometre yolu katetti.

ABD merkezli ChinaAid adlı insan hakları örgütü Çen’in Amerikan büyükelçiliğinde olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Pekin ziyaretine dört gün kala gerçekleşen olay sonrasında gözler iki ülkeye çevrildi.

Siyaset bilimciler ABD’nin Çen’i geri vermesinin “ifade özgürlüğü” söylemlerini zarara uğratacağını, vermemesinin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden olacağını söylüyorlar.