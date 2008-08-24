Görkemli kapanış

Bir olimpiyat böyle geçti



Bir olimpiyat böyle geçti

29. Yaz Olimpiyat Oyunları, ''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan 90 bin kişilik Ulusal Stat'ta düzenlenen görkemli bir törenle sona erdi.Çin Devlet Başkanı Hu Cintao ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Jacques Rogge'un da izlediği törenin sanat yönetmenliğini, açılış töreninde olduğu gibi Çin sinemasının dünyaca tanınmış yönetmeni Can Yimou yaptı. Kapanış töreninin müziğinin hazırlanması için 600 saat harcandı ve 19 besteci 30 saatlik müzik hazırladı.Kapanış töreni için stada 2 bin 547'si programlanmış 2 bin 583 özel lamba yerleştirildi. Ağırlığı 300 tonu geçen ışıklandırma sisteminin kurulması 5 ay sürdü. Gösterilerde, 18 stilde 4 bin 10 özel giysi kullanıldı. Törenin 232 kişilik yaratıcı ve yönetici kadrosunda 9 yabancı bulunuyor.Oyunlara katılan 204 ülkenin bayraklarının sahanın ortasında yerini almasından sonra sporcular, düzensiz bir biçimde sahaya girdiler. Bu arada, bu sabahki erkekler maraton yarışmasının madalya töreni yapıldı.IOC Başkanı Rogge'un konuşmasından sonra Yunan ve İngiliz milli marşları çalındı ve bu iki ülkenin bayrakları göndere çekildi, olimpiyat bayrağı da olimpiyat şarkısı eşliğinde gönderden indirildi. Daha sonra Pekin Belediye Başkanı Guo Jinlong, olimpiyat bayrağını 2012 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek Londra'nın belediye başkanı Boris Johnson'a teslim etti ve olimpiyat ateşi söndürüldü. Böylece oyunlar resmen kapanmış oldu.