Görkemli 70. yaş günü kutlaması

T24- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 70. yaş günü ve ülkenin ikinci büyük şehri Astana’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla kutlama töreni düzenlendi.



Nazarbayev’in, eşi Sara Nazarbayeva ile katıldığı törende, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve BAE Şeyhi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan da yer aldı. Kazakistan tarihine ilişkin sunumlar eşliğinde atların gösteri yaptığı törende, aralarında kadın binicilerin de bulunduğu grup atları üzerinde yaptığı gösterilerle büyük alkış aldı. Gece için Kazakistan’a davet edilen dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli de muhteşem bir mini konser verdi. Bocelli’nin ardından saatler 00.00’ı gösterirken, Nazarbayev’in 70. yaşı ile alışveriş ve eğlence kompleksi “Han Çadır”ın açılışı, havai fişek gösterisi eşliğinde kutlandı. Kazakistan, Türkiye, Rusya, İngiltere ve Almanya’nın 5 yılda gerçekleştirilen ortak projesi olan “Han Çadır”, tanınmış İngiliz mimar Lord Norman Foster’ın imzasını taşıyor. İçerisinde 160 butik ile tanınmış markaların yer aldığı “Han Çadır”, ayrıca su parkı, yüzme havuzu ve kapalı plaja da sahip. Plajı için Maldivlerden özel olarak kum getirildiği belirtilen “Han Çadır” kompleksinde sinema salonu, mini golf ve spor alanları da yer alıyor.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile diğer davetlelir daha sonra Nazarbayev tarafından Astana’nın kuruluş yıl dönümü için “Han Çadır” kompleksi içerisinde verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyon, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.





Sarkisyan da katıldı



Nazarbayev, Medvedev, Yanukoviç, Gül ve Sarkisyan kutlamalara gelirken halkı selamladı.







Türk işadamları Han Çadır’dan kalpak aldı



İşadamı Fettah Tamince’nin Kazakistan’ın Astana kentinde yaptırdığı Han Çadır Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde Nazarbayev’in 70. yaş günü kutlamasına katılan işadamları Mustafa Süzer, Bekir Okan, Ahmet Çalık, Aziz Torun ve Recep Özkan bir mağazadan Kazakların kullandığı ‘kalpak’ satın aldı