Gori'ye Kızılay yetişti

Rus müdahalesinin ardından hayalet kente dönüşen Güristan'ın Gori şehrinde Türk Kızılayı faaliyetlerine başladı. Kızılay'ın kente ulaştırdığı gıda yardımı paketleri adeta kapışılıyor.



Gori kent merkezi ve girişi Rus güçlerinin denetimi altında bulunurken, kentte kalan ve çoğu yaşlılardan oluşan halk ise ekmek bulmakta dahi zorlanıyor. Kente sadece, bölgedeki olayları izleyen yabancı gazetecilerin ve insani yardım malzemesi taşıyan araçların girişine izin veriliyor.

Türk Kızılayı’nın kente ulaştırdığı gıda yardımı paketleri de kentte kalan sakinlere dağıtılmaya başlandı.



Kent sakinleri, çok büyük bir felaketin eşiğinde olduklarını, burada yaşayan nüfusun yüzde 60’ının kenti terk ettiğini belirterek, şu ana kadar kente gelen az miktardaki insani yardım malzemeleriyle ayakta kalmaya çalıştıklarını söylediler.



Türkiye'ye teşekkür



Kent sakinlerinden birisi, bu sabah kent merkezine 4-5 kamyon Türk Kızılayı yardımının ulaştığını belirterek, bu yardım paketlerinin içinde temel gıda maddelerinin bulunduğunu kaydetti. Sakinler, Türk Kızılayı’nın kendilerine uzattığı yardım elinden dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını kaydettiler.



Kent merkezinde ve dışında Rus tankları ve zırhlıları görülürken kentin tamamen Rus askerlerinin denetimi altında tutulduğu gözleniyor. Başkent Tiflis’ten yola çıkıldığında yaklaşık 50 kilometrelik mesafede zaman zaman Gürcü polisi denetimlerde bulunurken, bu mesafeden sonra Gori’ye giden 30 kilometrelik yolda ise Rus birliklerinin sık aralıklarla kontrol noktaları oluşturduğu görülüyor.



Hala yardım bekliyorlar



Ayrıca Rus birliklerinin denetimi altında tuttukları bölgede yol kenarlarındaki açık arazilere mevziler kazdıkları ve buralara tank ve zırhlılarını yerleştirdikleri gözleniyor. Gori kentinde herhangi bir güvenlik sorunu göze çarpmazken, kentte kalan çok az sayıdaki kişi kendilerine ulaşacak insani yardımları bekliyor.



Gori kentinin birkaç gün öncesine kadar Oset milisleri tarafından yağmalandığı açıklanmıştı. Yağmanın çok yaygın olmadığı gözlendi.