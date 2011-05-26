-GÖRGÜ TANIKLARI PATLAMAYI ANLATTI İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada aracı hasar gören taksi şoförü Yalçın Demirkıran, ''Yan tarafımda İETT otobüsü vardı. Büyük bir patlama gerçekleşti. Kendimi hemen araçtan dışarı attım'' dedi. Görgü tanıklarından olayda hasar gören 34 TAT 19 plakalı taksinin şoförü Yalçın Demirkıran, ''Akmerkez'den Zincirlikuyu'ya ilerliyordum. Yan tarafımda İETT otobüsü vardı. Büyük bir patlama gerçekleşti. Kendimi hemen araçtan dışarıya attım. İnsanlar panik halinde ve bağrışıyordu. Ardından sağlık görevlileri ve polis geldi. Bizi olay yerinden uzaklaştırdı'' diye konuştu. Evinin olay yerine yakın olduğunu ve patlama sırasında mutfakta iş yaptığını belirten Sevim Gündoğan da ''Büyük bir sallantı hissettim, ses duydum. Deprem olduğunu sandım. Televizyondan patlamanın bizim burada olduğunu öğrenince kendimi dışarıya attım. Patlamanın olduğu yerdeki otobüsü gördüm. Arka tarafında yaralılar vardı. Yerde de bir iki yaralı olduğunu gördüm. Olaydan sonra polis ve sağlık ekipleri gelerek müdahale etti'' dedi. Akmerkez'de servis şoförlüğü yaptığını, her sabah olayın meydana geldiği güzergahı kullandığını belirten Şener Bayraktar da ''Saat 09.05 sırasında 2 tane arka arkaya patlama oldu sanki. Yer sallandı. Akmerkez'in önünden köprünün ayağına doğru yürüdük. Yaralıları gördük. Otobüsün önünde ve yol kenarında yatan yaralılar vardı'' diye konuştu. Patlamanın meydana geldiği yere 20 metre mesafedeki eczanenin sahibi Gilman Doğan, iş yerini açtıktan yaklaşık 10 dakika sonra çok şiddetli bir gürültü duyduklarını söyledi. Doğan, tam olarak ne olduğunu anlayamadığını, bunu üzerinde kepenklerini kapatıp ambulans ve itfaiyeyi aradığını belirtti. Olay yakınındaki bayan kuaföründe çalışan Hasan Aygün de ''Patlamayı duyunca olayın olduğu yere gittim. Yerde bir kadın yatıyordu. Patlamanın şiddetiyle dağılan camlardan kadın ağır yaralanmıştı. Kanlar içindeydi'' dedi. Bu arada, olay yerindeki incelemeler kapsamında yakın bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.