Görgü tanıkları: Nijerya'da ordu, protestoculara ateş açtı

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Nijerya'nın başkenti Lagos'un Lekki bölgesinde eylem düzenleyen protestoculara askerin ateş açtığı belirtildi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları askerlerin en az iki kişiyi vurduğunu ifade etti. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar ise saldırıda birkaç kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Binlerce Nijeryalı iki haftadır Lekki'de Soygun Karşıtı Özel Ekip (SARS) isimli bir polis ünitesini protesto etmek için burada toplanıyordu. SARS haraç toplama, taciz, işkence ve cinayetle suçlanıyordu. Ünite 11 Ekim'de dağıtılsa da eylemler devam etti.

Reuters'ın 4 görgü tanığından biri olan Alfred Ononugbo, "Kalabalığa ateş ediyorlardı.Kurşunların bir iki insana isabet ettiğini gördüm" dedi.

Bu iki insanın durumu henüz bilinmiyor. Uluslararası Af Örgütü protestoların başlamasından bu yana en az 15 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.

Nijerya Silahlı Kuvvetleri, saldırının meydana geldiği yerde hiç asker bulunmadığını ifade etti.