Görgü tanıkları: Kaşıkçı'nın hüküm giyen katilleri, Riyad'da lüks villalarda tutuluyor

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Muhalif Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldüren suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle hüküm giyen en az 3 kişinin, başkent Riyad'da güvenlik yerleşkesinde çok iyi şartlarda yaşadıkları belirtildi.

Suudi istihbaratıyla bağlantılı bir kaynağın The Guardian'a aktardığına göre suikastçiler, hapis cezalarını devletin yönettiği lüks villalar ve binalarda geçiriyor. Aile üyelerinin sıklıkla suikastçileri ziyaret edebildiği; tutukluların çalışma salonlarını ve spor salonlarını kullanabildiği belirtildi.

Bahsi geçen tutuklular Suudi mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş, sadece adli tabip Salah Mohammed Tubaigy'nin ismi paylaşılmıştı. Kaşıkçı'nın katillerinden bazıları ölüm cezasına çaptırılırken, bunlar daha sonra müebbet hapis cezasına çevrildi. Dava süreci, birçok kişi tarafından "tiyatro" diye nitelendirilmişti.

Kaynağa konuşan iki görgü tanığı, suikastçilerin "rahat" gözüktüğünü belirtti.