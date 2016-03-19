Görgü tanıkları İstanbul’daki patlamayı anlattı

Görgü tanıkları, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 39 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı anlattı.

Reuters’a konuşan bir görgü tanığı “Her gün alışveriş yaptığım esnaf bir kişinin kendisini patlattığını söyledi” derken, patlama anında olay yeri yakınlarında bulunan bir kişi de “Yolda bir ceset gördüm. Kimse onunla ilgilenmiyordu, ardından normal bir vatandaş geldi ve bir şeyler yapmaya başladı. Bu benim için yeterliydi, arkamı döndüm ve oradan uzaklaştım” dedi.

Hürriyet’ten İdris Emen’e konuşan İranlı hemşire Parise Ocise de yaşananları şöyle anlattı:

“Sabah gezmek için İstiklale çıktık. Tam o sırada arkamızda şiddetli bir patlama oldu. İnsanlar yaralı halde, 'yardım edin' diye bağırıyordu. Hemşire olduğum için yaralılara müdahale ettim. Hemen ardından polis ve ambulanslar geldi.”

Saldırının gerçekleştiği yerin yakınlarında bulunan bir kasapta çalışan Suriyeli Muhammed Fatur da, “Çok gürültülü bir patlamaydı. Ardından polis geldi ve alanı çember içine aldı” diye konuştu.

İstiklal Caddesi’nde bulunan bir kafenin sahibi olan Cengiz Fidaner de AP’ye, “Patlama çok büyük değildi ama onu kalbimde hissettim, çünkü insanlarımız öldü. Onlar savaş istiyor ama bizim insanlarımız istiyor. Bu, Nevruz yüzünden oldu” dedi.

AFP’ye konuşan ayakkabı boyacısı Ahmet de, “Çok güçlü bir patlama sesi duyduk. Pencereye koştuk ve camlara insan parçaları yapışmıştı” ifadelerini kullandı. “Yerin sallandığını hissettim, ardından da ambulans ve polisin geçişini gördüm” diyen Ahmet, patlamanın karşısındaki binada yaşadığını ve olay sonrasında binanın boşaltıldığını aktardı.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuşan bir vatandaş yaşananları göz yaşları dökerek anlattı. Vatandaş, "İçim dayanamıyor, kızların sesi kulağımda, öğrenci kızlardı" dedi.