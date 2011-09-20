Görgü tanıkları: Bu tüp patlaması olamaz!..

T24- Patlamanın yaşandığı Kumrular Caddesi gibi bağlı bulunduğu Devlet Mahallesi de başkentin en eski ve meşhur mahallelerinden. Bölgede, Çankaya Kaymakamlığı ve Ankara'nın meşhur okullarından Namık Kemal İlköğretim Okulu'nun yanı sıra 500'e yakın lojman bulunuyor. 1945'li yıllarda kurulan bu mahalleye ''Devlet Mahallesi'' adının verilmesi de devlet görevlilerinin burada oturmasından kaynaklanıyor. 500'e yakın lojmanda Genelkurmay, İçişleri Bakanlığı, emniyet ve yargı mensupları oturuyor.

Kumrular Caddesi, Ankara'nın en işlek yaya ve araç trafiğine sahip. Yolcu ve araç trafiğinin yoğun bir şekilde yaşandığı Kumrular'da sağlı, sollu araçların park halinde olması ise tehlikeyi artırıyor. Uzmanlar, böyle bir patlamada çok daha vahim sonuçların yaşanabileceğini belirtiyor. Araçların park halinde olması, dolmuş ve belediye otobüslerinin yoğun kullandığı Kumrular Caddesi'nde, bu durumun tehlikeyi de beraberinde getirdiği belirtiyor.



Görgü tanığı anlatıyor





Kızılay Kumrular Sokak'ta, Çankaya Kaymakamlığı önünde meydana gelen patlamada görgü tanığı Uğur Nacak, gördüklerini anlattı. Nacak, iki dakika önce patlamanın olduğu yerden geçtiğini belirterek, "Olay saat 11.10 sularında oldu. Büyük bir patlama sesi duyuldu. Sonra insanlar olay yerine doğru koşuşturmaya başladı. Bir araç tamamen parçalanmıştı, gri renkli bir araçtı." diye konuştu.





İlk patlamanın ardından, bu aracın hemen yanında bulunan üç aracın daha alev aldığını aktaran Nacak, "Çevredeki tüm iş yerlerinin camları kırıldı. Büyük bir yangın çıktı." dedi. Nacak, etrafta çok sayıda yaralı gördüğünü, itfaiye ekiplerinin kısa süre sonra olay yerine geldiğini aktardı.

Yakınlarda aynı zamanda bir okul bulunduğunu belirten Nacak, "Yaralılar arasında öğrenci görmedim. Daha sonra duyduğumuz kadarıyla, okulda gerekli tedbirler zaten alınmış." şeklinde konuştu.



Ankara'daki patlamaya şahit olan görgü tanıkları, olayın çok büyük olduğunu ve tüp patlaması olarak açıklanamayacağını söyledi. Unlu mamul üretiminde çalışan ve patlamada yaralanan Rıfat Has isimli vatandaş, patlamanın tüpten kaynaklanmadığını savundu. Patlamanın tüpten kaynaklandığının söylendiğini ifade eden Has, "Tüp diyorlar ama sanmıyorum. Ufak bir şey değil." dedi.





'Tüp olamaz'





Yaralı olduğu için boyunluk takılan Rıfat Has'ın kardeşi de patlamanın olduğu yerde piknik tüpü kullanacak dükkan bulunmadığını öne sürdü. İki aracın aynı anda patladığını kaydeden görgü tanığı, patlamanın etkisiyle yere düştüğünü söyledi.



Başka bir görgü tanığı da otobüsten indiğini, patlamanın ardından koyu kesif bir dumanın yükseldiğini söyledi. Olay yerine geldiğinde yerde yaralıların yattığını gördüğünü ifade eden görgü tanığı, "Çok kötüydü. Vatandaşlar, yerdeki yaralılara yardım etmeye çalışıyorlardı." dedi.



Patlamanın yaşandığı Kumrular Caddesi'nde Namık Kemal İlköğretim Okulu'nun bulunması vatandaşlarda panik oluşturdu. Okulda çocuğu olan bir anne gözyaşları içinde çocuğunu aradı. Polis ekiplerinin "Çocuklarda bir şey yok. Çocuklarda bir şey yok." demesine rağmen gözyaşı döken anne, ısrarla olay yerine girmek istedi. Polis ekipleri anneyi sakinleştirmeye çalıştı.



