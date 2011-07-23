-GÖRGÜ TANIKLARI: 20-25 KİŞİ ÖLDÜ OSLO (A.A) - 22.07.2011 - Norveç'te, iktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kolları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 20-25 kişinin öldüğü öne sürüldü. Görgü tanıklarının NRK televizyonuna verdiği bilgiye göre, saldırıda 20-25 çocuk hayatını kaybetti. İşçi Partisi Gençlik Kolları'nın düzenlediği, çok sayıda katılımın olduğu kampta polis kıyafetli bir kişi ateş açarak kaçmış, şüphelinin daha sonra Oslo yakınlarında yakalandığı açıklanmıştı. Polis, toplantıda düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı hakkında bilgi vermezken, toplantının düzenlendiği adada başka patlayıcıların da olma ihtimali üzerinde duruyor. Bu arada başkentteki bombalı saldırıdan sonra kentin merkezine çok sayıda asker konuşlandırıldı.