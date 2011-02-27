-GÖRGÜ TANIĞINA GÖRE 50-60 KİŞİ ÖLDÜ RABAT (A.A) - 27.02.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un batısında, petrol rafinerisinin bulunduğu Zaviye kentinde Libya lideri Muammer Kaddafi yandaşlarıyla yönetim karşıtları arasında şiddetli çatışmalar çıktığı bildirildi. Bir görgü tanığı, çatışmalarda 50-60 kişinin öldüğünü belirtti. Zaviye'den telefonla bilgi veren aynı tanık, ölenler arasında gençler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olduğunu, en az 50 kişinin de ağır yaralandığını söyledi. Kendini sadece İbrahim olarak tanıtan kişi, paralı askerlerin kentteki Şehitler Meydanına ağır silahlarla rastgele ateş açtığını, yaşları 17 ila 35 en az 30 sivili de bilinmeyen bir yere götürdüğünü anlattı. Bazı kişilerin cenazelerini meydana defnettiğini bildiren tanık, Zaviye'nin yönetim karşıtlarının kontrolünde olduğunu, ancak kentin dış kesimlerinde hükümet yanlısı askerlerin bulunduğunu ifade etti. Zaviye kenti, Trablus'un 50 kilometre kadar batısında bulunuyor.