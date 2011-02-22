Görgü tanığı: Bu bir katliam

T24 - Libya lideri Kaddafi’nin ülkeyi terkettiği iddia edilirken, El Cezire televizyonu göstericilerin üzerine uçaklardan ateş açıldığını duyurdu. Telefonla AFP'ye açıklama yapan bir görgü tanığı, "Bugün olanlar bir katliam" dedi.



Trablus'ta yaşayan Adil Muhammed Salih, El Cezire televizyonuna canlı yayında yaptığı açıklamada , "Bugün burada şahit olduklarımız tahayyül edilemez. Savaş uçakları ve helikopterler rastgele bölgeleri birbiri ardına bombalıyor. Birçok ölü var" dedi.







Kendisini bir siyasi aktivist olarak tanımlayan Salih, bombardımanın önce bir cenaze törenini hedef alarak başladığını belirterek, "Halkımız ölüyor. Her 20 dakikada bir bombardıman yapılıyor" diye konuştu.



İsviçre'deki Libya Hakikat ve Adalet Komitesi Başkanı Fethi El Verfali de "Trablus'ta askeri uçaklar sivillere, protestoculara saldırıyor. Siviller dehşet içinde. BM nerede, Uluslararası Af Örgütü nerede" dedi.



Trablus'un banliyösünde yer alan Fachlum ve Tajura mahallelerinde bugün çatışmalar meydana geldiği bildirildi, görgü tanıklarından birisi, bu olayları "katliam" olarak niteledi.



Telefonla AFP'ye açıklama yapan bir görgü tanığı, "Tajura'da bugün olanlar bir katliam" dedi. Görgü tanığı, silahlı kişilerin rastgele ateş açtığını, ölenlerin arasında kadınların da bulunduğunu, cami hoparlörlerinden yardım çağrıları yapıldığını söyledi.



Fachlum Mahallesi'nden bir başka görgü tanığı da Afrikalı paralı askerleri indirmek için mahallenin üzerinde helikopterlerin uçtuğunu, bu askerlerin sokakta bulunan herkesin üzerine ateş açtığını, birçok kişinin öldüğünü belirtti.



El Cezire'ye göre, ayaklanmanın sürdüğü 5 günden bu yana yüzlerce kişinin ölmesinin yanı sıra 1500 kişi kayıp, 3000 kişi yaralandı.



Malta'ya inen iki Libya savaş uçağının pilotunun, kendilerinden protestocuları bombalamalarının istendiğini söyledikleri bildirildi.



Maltalı yetkililer, her ikisi de albay olan pilotların, Trablus yakınındaki üsten havalanarak Malta'ya kaçtığını ifade ettiler.



Pilotların, sivilleri bombalamaları talimatı verildiği için kaçtıklarını söylediğini belirten Maltalı yetkililer, pilotlardan birinin siyasi sığınma istediğini kaydettiler.