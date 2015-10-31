Isparta 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde görevini kötüye kullanan sandık başkanına hapis cezası verdi.

CHA’da yer alan habere göre, olay, 7 Haziran seçimlerinde Isparta Gülkent Anadolu Lisesi'ndeki 1253 numaralı sandıkta yaşananlar üzerine gelişti. Kadın bir seçmenin oyunu kullandığı kabinden cep telefonunun kamera sesi duyuldu. CHP müşahidi Bilge Kaya, sandık başkanından tutanak tutmasını istedi. Sandık başkanı ise tutanak tutmadı, kadının oyunu gösteren fotoğrafı telefondan sildi ve oyunu kullanmasına müsaade etti. 1253 numaralı sandıkta yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Sandıktan 291 tane zarf çıkmasına rağmen, 290 seçmen imza attı. Ayrıca sandıktan ilçe seçim kurulu mührünü taşımayan 2 adet zarf çıktı. CHP müşahidi Bilge Kaya olayı yargıya taşıdı. Kaya, seçimin ertesi günü sandık başkanı Hasan Yiğit hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'Görevi kasıt yoluyla kötüye kullanma' suçundan Isparta 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nda hakim karşısına çıkan Hasan Yiğit suçlu bulundu. Mahkeme, Hasan Yiğit'i 7 ay hapis ile cezalandırdı. 12 Ekim 2015 tarihindeki duruşmada mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Hasan Yiğit ise Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakkı olmasına karşın kararı temyiz etmedi. 7 günün sonunda mahkemenin kararı kesinleşti.

Görevini kötüye kullandığı için hüküm giyen Hasan Yiğit'in "iktidara yakın" Eğitim Bir-Sen üyesi olduğunu belirten Bilge Kaya, ülkedeki seçimlerin güvenli yapıldığına inanmadığını ifade ederek, “SEÇSİS denilen sistemin veri girişinde de problem var, sandık başında da problem var. Sandık başında iktidar partisi çok güçlü olduğu için her sandıkta 5-6 oy kaydırma potansiyeline sahip. Bu da yüzde 2-3 oya tekabül ediyor. Bundan dolayı uğraşmayı uygun buldum. Emsal karar oluştursun, Yüksek Seçim Kurulları'ndaki hakimler dahil, kamu adına görev yapan insanlar korksunlar, gözdağı verilsin diye. Yoksa sonuna kadar uğraşsam ben o adamın elinden memuriyetini alırdım” diye konuştu. Yarın, ülkenin yeniden sandık başına gideceğine işaret eden Bilge Kaya, “Bu emsal karar insanlara tam olarak duyurulursa, sandık kurulu başkanları özellikle AKP'ye yakın olanlarda korku oluşur. Kimse bir usulsüzlüğe tevessül edemez” şeklinde konuştu.

Görevini kötüye kullandığı için hüküm giyen Hasan Yiğit ise mahkemedeki savunmasında fotoğraf olayını doğrulayarak, “Fotoğrafı sildim, seçmen oyunu sandığa attı. Oradan uzaklaştı. Ben ilk kez sandık kurulu başkanlığı yapıyorum. Tutanak düzenleyerek suç duyurusunda bulunmam gerektiğini bilmiyordum” sözleriyle kendini savundu.