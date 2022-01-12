CHP, görevine iade edilmeyen KHK'lılarla birlikte açıklama yaptı: Kurum kanaatlerini yargı kararlarının üzerinde gören OHAL Komisyonu lağvedilmeli

CHP’li Gülizar Biçer Karaca, Yüksel Taşkın, İbrahim Kaboğlu ve Süleyman Bülbül, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerle basın toplantısı düzenledi. CHP’liler, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen OHAL Komisyonu’nun akademisyenleri göreve iade etmemesine tepki gösterdi.

Karaca, “AYM kararı, kurum kararının altında kalmış. Bu, hukuk sisteminde, demokraside kabul edilebilir bir durum değildir. Kurum kanaatlerini yargı kararlarını üzerinde gören OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir” dedi.

CHP’nin insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sonrası KHK ile ihraç edilen bazı akademisyenlerle birlikte bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Karaca: AYM kararı kurum kararının altında kalmış

Gülizar Biçer Karaca, AYM’nin Barış Bildirisi’ne imza attıkları için ihraç edilen akademisyenleri için ‘hak ihlali’ kararı verdiğini anımsattı. Karaca, “AYM kararları bütün kuruluşları kapsar. OHAL Komisyonu’ndan, bu akademisyenleri görevlerine iade etmesini bekledik. Ziyaretimizde, OHAL Komisyonu, ‘AYM kararları bizi bağlamaz’ dedi. ‘Neye göre karar vereceksiniz’ dedik. ‘Kurum kanaatine göre’ dedi. Yani akademisyen arkadaşlarımızın kurumlarından görüş alarak. Sonra art arda ret kararları gelmeye başladı” dedi.

Karaca, “AYM kararı, kurum kararının altında kalmış. Bu, hukuk sisteminde, demokraside kabul edilebilir bir durum değildir… OHAL Komisyonu 5. yılına girecek. 6 bin dosya elinde beklemekte. Kurum kanaatlerini yargı kararlarını üzerinde gören OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir” diye konuştu.

Kaboğlu: Düşünce özgürlüğü nedeniyle üniversiteden uzaklaştırdılar

Daha önce kendisi de KHK ile ihraç edilen İbrahim Kaboğlu, iki yıllığına kurulan OHAL Komisyonu’nun 6. yılına girdiğini söyledi. Kaboğlu, “Düşünce özgürlüğü nedeniyle üniversiteden uzaklaştırdılar. Bilim kıyımı açısından, üniversitelerin bulunduğu durum açısından bu meslektaşlarımız haklarından yoksun bırakıldılar. İkinci bir boyutu var. Yargısal başvuru hakkından yoksun bırakıldılar. Bu komisyon, bunu kilitlemiş bulunuyor. Dahası üçüncü bir boyutu var. O da ayrımcılık yasağına tabi olmuşlar. Adalet arayamadılar, yüksek sayıdaki meslektaşlarının devam ettiği üniversitelerin dışında bulunuyorlar” dedi.

Kaboğlu, OHAL Komisyonu kararlarının hukuki değeri olmadığını vurguladı.