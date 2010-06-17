'Görevime devam ediyorum, 2 sene daha F.Bahçe'deyim'

T24 - Fenerbahçe yönetimi ile görüşen teknik direktör Christoph Daum, görevine devam edeceğini açıkladı.



Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Alman teknik adam Christoh Daum, sarı-lacivertli kulüpteki görevine devam edeceğini açıkladı.



Yönetimle Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki kulüp binasında biraraya gelen Daum, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "görevime devam ediyorum. Önümüzdeki iki yıl daha Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm" dedi.



Daum, "yarın saat 9'dan itibaren çalışmalarıma devam edeceğim. Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşmem var. Bugüne kadar hakkımda çok haber yapıldı. Çok spekülasyon oluştu. Ancak bugün de sorularınızı yanıtlamayacağım, sadece açıklama yapıyorum" dedi.



Başkan Aziz Yıldırım ile görüştükten sonra hakkındaki tüm spekülasyonların son bulduğunu belirten Daum, "görevden alınıp başkasının yerime geleceği yönünde yapılan tüm haberler çürümüş oldu. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum. Fenerbahçe ile ilgili ileriye dönük çok iyi planlarımız var. Çok iyi projelerimiz var. Bunları yerine getirmeye çalışacağım" diye konuştu.





"Bundan sonra lütfen beni arayın"



Daum, gazetecilerin hiçbir sorusuna cevap vermezken, açıklama yapmaları gerektiğinde bunu medya ile paylaşacaklarını söyledi.



Tecrübeli teknik adam, "bundan sonra benimle ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen beni arayın. Müsait olduğum sürece size cevap veririm" diyerek üçüncü şahıslara başvurulmamasını rica etti.





