Görevi devretmeye hazırlanan TBMM Başkanı Kahraman'ın son icraatı ödülü Meclis Camisi'ne minare dikmek oldu

24. Haziran’da gerçekleşecek seçimlere günler kala, görevi devretmeye hazırlanan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın son icraatı Meclis yerleşkesinde bulunan ödüllü camiye minare talimatı oldu. Kubbesiz, minaresiz, şeffaf kıble duvarıyla ibadethane açısından sıra dışı bir mimariye sahip olan TBMM Camisi’ne dün gece geçici bir minare yapıldı. Alınan bilgiye göre, orijinali yapılıncaya kadar geçici minare kullanılacak. Ayrıca, caminin olduğu alanda çevre düzenlemesi yapılacak. 15 Temmuz tarihinden sonra kullanıma kapatılan TBMM caminin daha sonra açılıp açılmaması konusunda da sorun yaşanmış, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, daha sonra caminin açılacağını ifade etmişti.





TBMM yerleşkesi içerisinde yaklaşık 35 yıldır hizmet veren cami, ünlü mimar Behruz Çinici ve oğlu Can Çinici tarafından tasarlanmış ve sonradan yıkılan Halkla İlişkiler Binaları ile birlikte kullanıma açıldı. İçinde bulunduğu arazinin eğimi içine gizlenmiş bir mimari ile inşa edilen TBMM Camii, ışık, mekân ve formun farklı bir üslupla anlam bulduğu bir eser olarak nitelendiriliyor. Cami 1995 yılında Türkiye'deki geleneksel cami mimarisinden farklı bir denemeyi gerçekleştirmedeki “cesareti, araziye yerleşimi, saydam kıble duvarı, kubbesiz, minaresiz yapısıyla alışılagelmişi sorgulayan tasarımından” ötürü Ağa Han Uluslararası Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.

Kubbesiz, minaresiz, şeffaf kıble duvarıyla ibadethane açısından sıra dışı bir mimariye sahip olan TBMM Camisi için mimar Behruz Çinici’nin TBMM Camisi’nde gelenekselle moderni birleştirdiği, sadeliği ve dinginliği ile inancın 1400 yıl önceki camisini günümüze yorumladığı ifade edilmişti.