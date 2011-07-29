Görevi bırakan ilk G.Kurmay Başkanı Torumtay

T24 - Görev süresi bitmeden emekliliğini isteyen ilk Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'dı.



Türk Silahlı Kuvvetler'in zirvesinden gelen gelen emeklilik kararı Ankara'da deprem etkisi yarattı.



Geçen yıl Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Işık Koşaner görev süresinin bitmesine iki yıl kala emekliliğini istedi.



Görev süresi bitmeden emekliliğini isteyen ilk Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'dı.



Torumtay 3 Aralık 1990 tarihinde kendi isteği ile Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekliye ayrılmıştı.



Görevden ayrılmasına sebep olarak 1. Körfez Savaşı'nda hükümetin tutumuna tepki olduğu öne sürüldü.



Ordunun teçhizatının yetersiz olduğu için, zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Irak'a karşı ABD ile beraber hareket edilerek Musul ve Kerkük sorununun çözülmesi kararına uymak istemediği ileri sürüldü.



Torumtay, istifa mektubunda "inandığım prensiplerle ve devlet anlayışımla hizmete devamı mümkün görmediğim için istifa ediyorum" demişti.





