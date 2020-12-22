Görevi bırakan ABD Adalet Bakanı Barr, Trump'ın istediği seçimde usülsüzlük ve Biden'ın oğlu konularında özel yetkili savcı atamayacak

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Seçimden sonra istifa eden ABD Adalet Bakanı William Barr, Donald Trump'In savunduğu gibi seçimde usülsüzlük olduğu ya da Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında özel yetkili savcı atamak gibi bir planı olmadığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, görevini bırakmasına bir gün kala, Donald Trump'ın ABD'de 4 Kasım'da yapılan ve Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerde usülsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma isteği hakkında "Eğer bu noktada özel yetkili savcı atamanın doğru olduğunu düşünsem atardım; ancak yapmadım ve yapmayacağım" dedi.

Barr aynı zamanda Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki suçlamalarla ilgili de herhangi bir özel yetkili savcı atama planı olmadığını söyledi. Trump, Hunter Biden’ın babası Joe Biden başkan yardımcısı olduğu ve Obama yönetiminin Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini yönettiği dönemde Ukrayna’da yürüttüğü çalışmalarıyla ilgili yolsuzluk suçlamalarında bulunuyordu. Hunter Biden, geçen ay Delaware eyaleti ABD Başsavcılığının vergileri üzerine soruşturma başlattığını söylemişti.

Özel yetkili savcı atama yetkisi ABD Başkanları'nda bulunmuyor.