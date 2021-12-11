Göreve iade talebini reddedilen Anayasa Hukukçusu Kaboğlu: OHAL Komisyonu adeta bir suç örgütüne dönüşmüş durumda

OHAL komisyonu, Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu hakkında da ret kararı verdi. Kaboğlu “Komisyon adeta bir suç örgütüne dönüşmüş durumda” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kaboğlu “Anayasa’yı yok sayan Komisyon, hak arama hürriyeti önünde ciddi ve yapısal bir engel oluşturmaktadır. Her ne kadar OHAL hukuken sonlanmış görünse de onun yarattığı bu tip yapılar, böylece varlıklarını idame ettirmektedir. Doğal hâkim ilkesine aykırı şekilde kurulmuş olan ve kararlarını hangi hukuk ölçütlerine göre aldığı anlaşılamayan Komisyonun ret yanıtı, yargı kararlarının gereklerine aykırı şekilde ve Anayasa madde 138 ve 153’ü ihlal ederek, anayasal düzeni askıya almaktadır. Bir başvuru yolu olarak öngörülen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHALİİK), hak arama yolunu kilitlemenin ötesinde adeta bir suç örgütüne dönüşmüş bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Paralel fiili bir yapı”

Komisyonun, verdiği kararlar ile adeta mahkemeler üstü ve paralel fiili bir yapı gibi hareket ettiğini söyleyen Kaboğlu, “OHALİİK, kendini devlet üstü ve hukuk dışı bir yere konumlandırmış, masumiyet karinesini ve adil yargılanma hakkını sıfırlamıştır. Özgürlük- Eşitlik-Adalet üçlüsü, KHK’ler ve OHALİİK eliyle yok edilmektedir. Demokratik hukuk devletine olan inancımız, OHALİİK gibi hak-hukuk-adalet öğütücüsü maşalara boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.