Göreve iade edilen TSK ve emniyet mensuplarına pasif görev

OHAL sonrası için hazırlanan yasa teklifine göre, KHK'larla ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarından mahkeme kararıyla iade edilenler için kurumlarda pasif görevler verilecek. 'FETÖ’den yargılananlar ‘araştırma merkezi’ adı verilen birimlerde çalışacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre TBMM'de görüşülen yasa teklifinde yapılan değişiklikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile genel kolluk kuvvetleri personeline ilişkin kararların uygulanmasında farklı yöntem uygulanacak.

FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca, ‘Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgütlerle’ ilişkisi olduğu gerekçesiyle, kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar bu kapsamda değerlendirilecek.

'FETÖ'den yargılananlar araştırma merkezinde çalışacak

Bu kişiler, mahkemeler tarafından göreve iade kararı verilse dahi, eski kadrosuna atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan ‘araştırma merkezlerinde’ istihdam edilecek. Bu kişilerin, araştırma merkezlerindeki kadrolara atanmaları, kararların bildirimini takip eden 30 gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak.

Araştırma merkezlerinde göreve başlamayı kabul edenlere, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihi takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenecek.

'Kripto olabilirler'

AK Parti kaynakları bu düzenlemenin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Bu örgütün en mahrem yapılanması TSK ve Emniyet’tedir. Göreve iade kararı verilmiş olsa bile, bu personelden halen kripto olmasından şüphelenilenler olabilir. Sonuçta bunlar silah kullanan insanlar. Devlet kendini tehlikeye atmaz. Bunların geri planda bir görevde tutulması gerekir ve doğrudur. İdarenin kafasında soru işaretleri varsa, güven unsuru oluşmamışsa, kritik görevlere getirilemezler."