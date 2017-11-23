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Göreve giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, ihbar üzerine silahlı saldırı olayına giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı

23 Kasım 2017 20:28

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, ihbar üzerine silahlı saldırı olayına giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 kişi, gözaltına alındı.
Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir iş yerinin kurşunladığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibine, yolda pompalı tüfekle ateş açıldı. Kendilerine yönelik tüfekli saldırının ardından ekibin yardım istemesiyle olayın meydana geldiği mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Zırhlı araçlarıyla mahalleye giren polisler, saldırganları yakalamaya çalıştı. Polis, uzun namlulu silahlarla sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Mahallede araştırma yapan ekipler, boş kartuş ile atılı haldeki av tüfeğini buldu. Yakalanan 3 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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