Göreve başlayan Korgeneral Aksakallı'ya ziyaret

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, kentteki 2\'nci Kolordu Komutanlığı görevine atanan ve geçen salı günü görevine başlayan Korgeneral Zekai Aksakallı\'ya \'Hayırlı olsun\' ziyaretinde bulundu.

Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, Yüksek Askeri Şura kararları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı\'yken Gelibolu 2\'nci Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı\'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Komutanlık şeref salonundaki ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Korgeneral Aksakallı ile makamında bir araya gelen Başkan Özacar, \"Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Gelibolu\'ya hoş geldiniz\" diyerek, birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Başkan Özacar\'ı makamında ağırlayan ve kapıya kadar uğurlayan Korgeneral Aksakallı, görüşmenin ardından \"Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI