-GÖREVDEYKEN KONUŞAN İLK MI6 BAŞKANI OLDU LONDRA (A.A) - 28.10.2010 - İngiltere'nin Dış İstihbarat Servisi MI6'nın Başkanı John Sawers, MI6'nın işkenceyle ilgisi olmadığını ve işkencenin yasadışı olduğunu söyledi. Sawers, görevi başındayken basının ve kamuoyunun önüne çıkarak, açıklama yapan ilk MI6 başkanı oldu. İstihbarat servisi aleyhindeki işkence iddialarını reddeden Sawers, en üs düzeyde ahlak ve doğruluk içinde çalıştıklarını belirtti. "Benim bugün yaptığım gibi, bazen kamuya yüzlerini gösterseler de gizli örgütlerin gizli kalması gerekir" diyen Sawers, "Eğer operasyonlarımız ve çalışma yöntemlerimiz kamuya açıklanacak olsa, bir işe yaramazlardı" diye konuştu. Sawers, MI6'nın kaynaklarının üçte birden çoğunun uluslararası terörle mücadeleye aktarıldığını vurguladı ve "terörist hücrelerinin içine girmenin MI6'in işlerinden biri olduğunu" kaydetti. Terör zanlılarının ifadelerinin alınması gibi durumlarda, İngiltere gizli servisinin "işkenceye çok yakınlaştığı" şeklinde suçlandığını söyleyen John Sawers, bu iddiayı şu sözlerle reddetti: "İşkence hangi koşullar altında, ne olursa olsun, yasadışı ve nefret uyandırıcı bir eylemdir. MI6'in işkence ile hiçbir alakası yoktur. Eğer MI6'in herhangi bir faaliyetinin işkenceye yol açacağını biliyor ya da bu olasılıktan şüphe duyuyorsak, hem İngiltere yasaları, hem de uluslararası hukuk gereğince, bu faaliyetten vazgeçeriz. Bunu aynen uyguluyoruz. Aldığımız bu karar bir terör eylemine yol açsa da işkenceye karşı duruyoruz. Bazıları bu uygulamayı sorgulayabilir. Fakat biz doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz." İngiliz basını, MI6 Başkanının kamuoyu önünde ilk kez açıklama yapmasını, servisin 11 Eylül saldırılarının ardından takındığı yarı gizli-yarı açık politikasının bir parçası olarak yorumladı.