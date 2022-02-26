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Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin: Yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağım

“Kabul edilir, edilmez zaten karar siyasi olduğu için belli olmaz”

26 Şubat 2022 16:57

İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, pazartesi günü yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağını açıkladı. Şahin, “Kabul edilir, edilmez zaten karar siyasi olduğu için belli olmaz” dedi.

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