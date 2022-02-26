Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin: Yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağım

İçişleri Bakanlığı, rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Şahin, hakkındaki görevden uzaklaştırma kararını değerlendirdi. Şahin, şunları söyledi:

"2 aylığına bir başka başkan burada durur"

“Görevden geçici uzaklaştırma yapılmışım ve iki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım. Burada 47. maddede bahsi geçen, ‘Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan Belediye organları veya bu organların üyeleri kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.’ Süren dava süresince o davaların selameti için iki aylığına uzaklaştırılmış bulunmaktayım. 2 aylığına bir başka başkan burada durur."

"Olay şahsidir, belediye ile ilgisi yoktur"

"Meclis Başkanvekili o da Sadık Kaya’dır. O sürdürecek belediye başkanlığını. Sonra Meclis kendi içerisinden bir başkan seçecek 2 aylığına, 2 ay o devam edecek.

Olay şahsidir, belediye ile ilgisi yoktur diye söylüyorum. Çünkü o olayda biliyorsunuz, alan özel firma, satan özel firma. Burada belediyenin hiçbir unsuru yok. O yüzden böyle bir soruşturmaya müdahil edilemiyorum şu anda. Ederlerse bakacağız. Yalova örneğinde biliyorsunuz, ona mahkemeler açtılar, adam mahkemelerin de hepsini kazandı.

Ama daha döndürmüyorlar, yasadışı olarak döndürmüyorlar. Normalde döndürmeleri gerekiyor göreve. Burada bir şey olduğu yok. Teftişler biliyorsunuz Türkiye’nin en derin teftişi oldu. Dükkan dükkan gezdiler. Müteahhit müteahhit konuştular. Ama bir şey çıkmaz. Ben belediyeme güveniyorum. Bin 251 belediyemiz var Türkiye’de, ilk 5’e girerim diyorum. Bu kadar da eminim. Pazartesi günü yürütmeyi durdurma isterim. Kabul edilir edilmez zaten karar siyasi olduğu için belli olmaz." (ANKA)