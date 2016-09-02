Görevden ihraç edilen akademisyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da var!

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilân edilen OHAL’de dün yayımlanan 672, 673 ve 674 numaralı Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevden ihraç edilen akademisyenler arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul da yer alıyor.

Gürsul’un yanısıra, CHP Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Alper Keten ve CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Caner Yenidünya da memuriyetten ihraç edildi.

Doç. Dr. Fatih Gürsul, İstanbul Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Caner Yenidünya Marmara Üniversitesi’nde, Doç. Dr. Alper Keten Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi.