Görevden almalara tepki: İnce'nin Genelkurmay ve YÖK başkanlarını da ziyaret etmesi farz oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dekanı görevden alındı. İnce ve ekibinin havaalanında tokalaşarak poz verdiği 'SoloTürk' pilotlarının yapacağı gösteri uçuşları da iptal edildiği ortaya çıktı. Yaşanan bu iki gelişmeye tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Önce YÖK Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’nı, sonra da Saray’ı ziyaret etmek farz oldu" diye yazdı.

İnce'nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK'ün talimatıyla rektörlük tarafından görevden alındı. Muharrem İnce konuya ilişkin olarak, "Bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!" dedi.

Haberi CHP milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından duyurdu. Şeker, “Dekan’ın bugün Muharrem İnce’yi okula soktuğu için YÖK’ün talimatı ile Rektörlük tarafından görevden alındığını” söyledi.