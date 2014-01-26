'Görevden alma dalgası bakanlıklara sıçradı'

17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası emniyet ve yargıda başlayan görevden almalar şimdi de bakanlık katlarında yaşanacağı öne sürüldü. Eski bakanlar Sadullah Ergin, Suat Kılıç, Fatma Şahin ile Nihat Ergün’ün kadroları büyük ölçüde değiştirileceği, Erdoğan Bayraktar’ın ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki izlerinin silineceği iddia edildi. Eski bakanlardan kadrosunu koruyacak belki de tek isim olarak Egemen Bağış gösteriliyor.

Radikal'den Ömer Şahin'in haberine göre, bürokrat tasfiye tercihinde ‘paralel yapı’ hükümetin kırmızı çizgisi olmuş durumda. Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu düşünülen isimler görevden alınırken, atanacak bürokratların ‘ilişkileri’ne de özel önem atfediliyor. Tasfiye düğmesine basıldı. İlk olarak Gençlik Spor Bakanlığı Müsteşarı gitti yerine Başbakanlık’tan Faruk Özçelik geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da eski milletvekili Mustafa Öztürk müsteşar oluyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda şimdilik 4 üst düzey bürokrat görevden alındı. TÜBİTAK ve KOSGEB’de köklü değişiklikler olacağı söyleniyor.

Aile, Spor Bakanlıkları ve TÜBİTAK sırada

Son bir aydır ağırlıklı olarak polislerle beraber hâkim ve savcılar görevden alınıyordu. Adalet Bakanlığı’nda başlamış olan değişim sürecek. Sadullah Ergin’in yıllarca birlikte çalıştığı bakanlık merkezindeki kadroların büyük oranda değişeceği tahmin ediliyor. Suat Kılıç’ın ayrılmasından sonra göreve gelen yeni Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, önceki gün müsteşarını değiştirdi. Yeni müsteşar Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü Faruk Özçelik oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yeni atamalar sırada. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yetkiler Müsteşar Yardımcısı Abdulgazi Alataş’ta toplandı. Müsteşar, müsteşar yardımcılarını da kapsayan köklü değişiklikler olacağı öne sürülüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Nihat Ergün’ün alınması ‘sürpriz’ olarak görülmüştü. Ergün de koltuğunu Suat Kılıç gibi hemşehrisine bırakmıştı. Yeni bakan Fikri Işık, şu ana kadar bir müsteşar yardımcısı ve iki genel müdürü görevden alındı. Bakanlıkta asıl değişim TÜBİTAK ve KOSGEB gibi bağlı kuruluşlarda bekleniyor.

'Bayraktar'ın izleri siliniyor'

17 Aralık Operasyonu sonrası Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. İçişleri Bakanı Efkan Âlâ, emniyetin ardından valiler kararnamesi ile yeni kadrolarını oluşturmayı sürdürecek. Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış’ın kadrolarında fazla bir değişim beklenmiyor. Ekonomi Bakan Yardımcılığı için Başbakan Erdoğan’dan isim bekleniyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, müsteşarlık görevine vekâleten bu görevi yürüten İbrahim Şenel’i getirdi. Başbakan Erdoğan’ın istifa etmediği için görevden azlettiği Erdoğan Bayraktar’ın izleri ise bakanlıktan tamamen siliniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce yeni bir kadro ile çalışacak. Müsteşarlığa geçen dönem AK Parti’den Hatay milletvekilliği yapan Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün getirileceği öğrenildi. Bakanlıkta kritik öneme sahip bazı genel müdürlükler geçen hafta değiştirilmişti.