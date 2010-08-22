Görevden alınmam sürpriz olmaz, herşeyi hesapladım

T24 - Devlet içinde cemaatçi yapılanma olduğuna yönelik iddialarını yazdığı kitabıyla olay yaratan Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, “Görevden alınmam sürpriz olmaz. Ben bu kitabı yazarken her ihtimali hesapladım” dedi.



Devlet kurumlarındaki cemaatçi yapılanmayı anlattığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar/Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabıyla olay yaratan ve hakkında İçişleri Bakanlığı’nca inceleme başlatılan Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, bundan sonra da yazmaya devam edeceğini söyledi. Vatan gazetesine konuşan Avcı, soruları şöyle yanıtladı...

‘Dilekçelerimi verdim’

* Kitabınızda ‘Burada yazılmayan cemaatin yönetici imamları hakkındaki gizli bilgileri Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları’na şikayet ve ihbar dilekçesi olarak vereceğim’ diye yazmışsınız. Bu dilekçeleri sundunuz mu?

Evet. Tarih olarak tam hatırlamıyorum ama bir süre oldu. Bilerek tarih yazmadım kitaba.

* Dilekçelerinizin içerikleri hakkında bilgi verir misiniz?



Şikayet dilekçesini verip sonra hemen basına verildi denmesin diye şimdilik kullanmıyorum. Bir süre yapılacak işlemleri beklemek gerek. Bize dönüp şu oldu bu oldu deninceye kadar metinleri kullanmayacağım.

* Ne kadar bekleyeceksiniz?



Her halde bir süre sonra bize ‘Bunun karşılığında şunu yaptık bunu yaptık’ diye bir cevap verilir. En azından bir 60 gün beklemek lazım. O cevap verilmeden bir şey yaparsak yanlış olur.

‘Hiç tehdit almadım’

* Bakanlıkça hakkınızda inceleme başlatıldı. Müfettişler irtibat kurdular mı sizinle?



Hayır basından duydum ben de. Pazartesi-Salı günü gibi gelirlerse daha net öğreneceğiz.

* İnceleme sonucu soruşturma ve görevden alma bekliyor musunuz?



Kararı verecekler başkası olunca bir şey diyemiyorum. Ama ben her ihtimali hesaplayarak karar verdim.

* Görevden alınma sürpriz olmayacak o zaman?



Doğrudur, sürpriz olmaz.

* Kitabınızın basında yer alması ve satışa sunulmasının ardından cemaatten, bakanlıktan, Emniyet’ten arayanlar oldu mu? Herhangi bir şekilde tehdit aldınız mı?



Vatandaşlardan, basın camiasından arayanlar var. Resmi kanaldan herhangi biriyle şu ana kadar muhatap olmadım. Cemaatten de direkt bir şey olmadı, tanıdık birkaç insanın telefonu dışında. Bana yansıyanlar daha çok olumlu yansımalar. Tehdit şu anda sözkonusu değil. Onun olmasına müsaade de etmem.

2 günde 20 bin sattı

Avcı’nın devletteki cemaatçi yapılanmanın yanısıra, Cem Ersever ve Uzan Ailesi hakkında yürütülenler de dahil olmak üzere yakın tarihe damgasını vuran pek çok operasyona ilişkin detaylar açıkladığı kitabının 20 bin adet basılan ilk baskısı, satışa sunulduğu ilk iki gün içinde tükendi. 2. baskıya geçildiğini belirten Avcı, kitabı yayınlayan Angora Yayınevi’nin, 2. baskı kitapları Çarşamba gününe yetiştirmeye çalıştığını söyledi.









Hükümetten arayan olmadı



“Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat” kitabıyla Türkiye’nin gündemine oturan ve başkent Ankara’yı sarsan Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, hükümet kanadından kimsenin kendisini aramadığını açıkladı. Avcı, emniyet teşkilatındaki meslektaşlarından ise arayanlar olduğunu belirterek “olumlu” tepkiler aldığını söyledi.

İl Emniyet Müdürü olarak “Emniyetteki Gülen cemaatini ihbar eden” Hanefi Avcı’yla kısa bir görüşme yaptık. Makamından yaptığımız telefon görüşmesine, “gazetecilerle daha sonra görüşmek istiyorum” diyerek not düşen Avcı, “Kitap tartışılsın... Ben ikinci planda kalayım. Bir müddet sonra açıklama yapmak istiyorum” dedi. Kitabıyla ilgili başlatılan incelemeye dikkat çekmemiz üzerine, “Bence her şeyin doğrusu ortaya çıkar. Biraz zamana da ihtiyacımız var” sözleriyle kısa bir yanıt verdi. “Basın ve televizyonlar kitabınızı pek de gündeme getirmek istemiyor. Önümüzdeki süreçte yıpratılacağınızı düşünüyor musunuz” sorumuz üzerine ise, “Kitap iki üç gün oldu çıkalı. Bu kanaate sahip olmamız için benimle ilgili, yıpratılmayla ilgili daha erken olduğunu düşünüyorum. İnsanlar kitabımı daha yeni okuyor” değerlendirmesini yaptı.

Hanefi Avcı, kitabın yankılarıyla ilgili “kendisini hükümet kanadından ya da siyasilerden arayan olup olmadığıyla” ilgili sorumuz üzerine ise hükümet ya da siyasetçilerden kimsenin kendisini aramadığını söyledi. Avcı, “Emniyetteki meslektaşlarımdan arayanlar oldu. Son derece olumlu tepkiler aldım” dedi.





