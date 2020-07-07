Görevden alınan Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir'e 8 yıl 9 ay ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2019’da görevden alındıktan sonra yerine kayyım atanan Diyarbakır Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir hakkında, ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ iddiasıyla Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Özdemir’in katılmadığı duruşmada, avukatları Mehmet Öner ve Şilan Çelik hazır bulundu.

İddia makamı önceki celsede esas hakkında verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Özdemir’in 9 yıl ile 22 buçuk yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı, ‘Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlamasından Özdemir’in beraatini istedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Özdemir’in avukatları, tanık koruma kapsamından çıkarılan gizli tanığın mahkemece dinlenilmemesine ve tartışılmamış delillerin mütalaada yer almasına tepki gösterdi. Mütalaaya konu edilen örgütsel dokümanın mahkemece dosya arasına konulmak üzere istenmemesine dikkat çeken avukatlar, bu nedenle örgütsel olduğu ileri sürülen dokümanın delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini savundu. MEYA-DER üyeliği suçlamasına da değinen avukatlar, müvekkillerinin dernek üyesi olmasının örgüt üyeliğini göstergesi olamayacağının altını çizdi. Mütalaada yer alan 15 eylem ve etkinliğin siyasi parti çalışmaları olduğuna işaret eden avukatlar, mütalaanın tevsi tahkikat taleplerinin alınmadan verildiğini kaydetti. Avukatlar, müvekkilleri Özdemir’in beraatını istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Özdemir’e ‘Örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 7 yıl 6 ay, ‘Örgüt propagandası’ suçlamasıyla da 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını kararlaştırdı